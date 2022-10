Il gol di Osimhen è spettacolare: la Roma si arrende al Napoli – VIDEO

Il Napoli vince con la Roma grazie ad un gol fantastico di Victor Osimhen, il video fa impazzire i tifosi azzurri.

Davvero spettacolare la rete segnata dal nigeriano che al minuto 80 fa una giocata da fantascienza. Osimhen viene lanciato di prima da Politano, ma Osimhen ci mette del suo per mettere in apprensione Smalling, sottrargli palla e poi calciare verso la porta avversaria, segnando un gol pazzesco.

Osimhen: il video del gol con la Roma

Ma bisogna vederla la rete di Osimhen per capire cosa ha fatto il calciatore del Napoli. Osimhen, infatti, è completamente defilato sulla destra quando riesce a prendere palla a Smalling, non ha nemmeno un grandissimo equilibrio eppure decide di calciare lo stesso.

In questo modo Osimhen trova un gol favolo in Roma-Napoli, un gesto da attaccante assoluto che dà la vittoria al Napoli. Una vittoria che tiene gli azzurri al primo posto in classifica. Ma una vittoria che vale tantissimo perché presa fuori casa contro la squadra di Mourinho che ha badato soprattutto a non prendere gol e poi a ripartire in contropiede.

Il Napoli dopo San Siro sbanca anche l’Olimpico di Roma, dando anche un grandissimo segnale al campionato. Vincendo con la Roma guadagna tre punti proprio sui giallorossi, ma anche sull’Atalanta che ha perso in casa con la Lazio.