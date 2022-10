Osimhen conquista Roma, il Napoli è ancora primo in classifica

Il Napoli vince con la Roma grazie al gol di Osimhen, bellissima la rete del nigeriano. Azzurri ancora primi in classifica.

Luciano Spalletti decide di lanciare Osimhen dal primo minuto con Ndombele al posto di Anguissa. Sorpresa anche in difesa dove giocare Olivera e non Mario Rui. Mentre Mourinho scegliere Camara a centrocampo e non Matic da fiducia ad Abraham.

Primo tempo che parte subito con una emozione, con il Napoli che con Lozano avrebbe un’occasione importante, ma il messicano calcia invece di servire subito Kvaratskhelia sul secondo palo.

Per la Roma si va vedere Zaniolo. La Roma si difende ma cerca di ripartire, il Napoli fa la partita ma i giallorossi chiuduono bene su Kvaratskhelia.

Ci prova Zielinski al 34′ ma è centrale il suo tiro, mentre su cross di Olivera c’è Lozano in acrobazia sull’altro lato ma sarebbe stato veramente complicato trovare l’angolo giusto ed il pallone esce fuori.

Nel primo tempo c’è anche il contestato episodio del rigore prima assegnato da Irrati al Napoli per fallo di Rui Patricio su Ndombele, poi tolto dopo il consulto con il Var. Rigore molto dubbio secondo Marelli di Dazn, ma l’arbitro decide di negarlo.

Roma-Napoli: Osimhen superstrar

Nel secondo tempo il Napoli entra subito pimpante al 48′ Rui Patricio è subito protagonista su gran tiro di Lozano. Ma la squadra di Spalletti al 60′ ha una grande occasione, bellissima azione innescata da Kvaratskhelia, Di Lorenzo inventa per Zielinski che in area appoggia per Elmas (entrato al posto Ndombele) il macedone si vede stoppare il tiro da Smalling a pochi passi dalla porta.

Dagli sviluppi del calcio d’angolo arriva una ghiottissima occasione per il Napoli, Osimhen aggiusta palla per Juan Jesus che calcia al volo con porta spalancata ma svirgola completamente il pallone e finisce sul fondo.

Al 68′ il Napoli perde palla e rischia moltissimo in area di rigore, ma la difesa con Zielinski mura il tiro di Camara, sulla ripartenza Lozano imbecca Osimhen che si invola verso la porta ed angolato sulla destra calcia ad incrociare ma il pallone esce clamorosamente fuori.

80 Osimhen si inventa un gol assurdo, su lancio in profondità di Politano ruba il tempo a Smalling e totalmente defilato sulla destra trova un tiro con un angolo pazzesco e segna il gol del vantaggio. Nel finale il Napoli rischia pochissimo, ci prova anche Gaetano ma il tiro viene rimpallato dalla difesa Il Napoli vince e resta al primo posto in classifica allunga sulla Roma che scivola a meno sette. Gli azzurri guadagnano punti anche sull’Atalanta che ha perso con la Lazio in casa.