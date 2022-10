Rigore Roma-Napoli, Marelli: “Rui Patricio prende anche Ndombele”

Roma-Napoli l’arbitro Irrati prima concede e poi toglie un rigore per fallo di Rui Patricio su Ndombele, scelta dopo il consulto col Var.

L’arbitro a velocità naturale aveva concesso il calcio di rigore per il Napoli. Dopo un consulto con il Var però l’arbitro è tornato sui suoi passi ed ha deciso di togliere il calcio di rigore al Napoli e quindi niente tiro dal dischetto.

Rigore Roma-Napoli, il commento di Marelli

Mourinho come suo solito aveva fatto scenate quando l’arbitro Irrati ha dato il penalty al Napoli. Il portoghese mani al cielo continuava a far capire che era impossibile che fosse rigore. Alla fine Irrati, dopo essere andato al Var, ha deciso di non concedere il rigore al Napoli.

Anche Luca Marelli ex arbitro ha commentato il rigore i Roma-Napoli: “Episodio molto dubbio, difficile da decidere. Va detto che Rui Patricio prende un po’ di pallone ma prende anche molto Ndombele. Riepeto episodio dubbio e complicato“.