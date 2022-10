“Odio Napoli” i tifosi della Roma accolgono il pullman – VIDEO

“Odio Napoli” così i tifosi della Roma accolgono i pullman della squadra giallorossa all’entrata dello stadio Olimpico.

Il derby del Sud non è cominciato sicuramente bene. I tifosi della Roma hanno mostrato striscioni contro il Napoli, ma non hanno risparmiato nemmeno Luciano Spalletti, a cui è stato dedicato un altro striscione. Insomma a Roma aizzano un ambiente che è già bello caldo per una sfida che vale l’altissima classifica.

Ma che dimostra l’ignoranza di tanti tifosi quell’urlo “odio Napoli” mentre transita il pullman della Roma. Invece di inneggiare alla propria squadra come sempre si preferisce cantare contro gli avversari. Un altro gesto inconcepibile, che dimostra quanto ci sia ancora da lavorare sul rispetto.