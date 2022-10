Roma-Napoli: striscioni contro i napoletani, si vomita odio e razzismo – FOTO

Roma-Napoli nella Capitale appaiono striscioni contro i napoletani, ancora una volta razzismo ed odio contro i partenopei.

Sembra diventata oramai una moda, qualcosa a cui non si riesce a mettere fine. Tanto che i tifosi del Napoli esorcizzano il coro che inneggia al Vesuvio a modo loro. Eppure non è assolutamente giusto che si continui a vomitare odio e razzismo, né sui napoletani né se chiunque altro. Ma negli stadi di tutta Italia, o quasi, l’accoglienza è sempre la stessa. Il Vesuvio, il colera ed un mix di baggianate e fesserie che ma mezzo secolo vengono utilizzate per insultare i napoletani.

Striscioni contro i napoletani prima di Roma-Napoli

In questo inizio di stagione c’è stato il gravissimo episodio di Firenze. Anche se i tifosi della Fiorentina hanno dimostrato tutta la loro civiltà anche nella sfida contro l’Inter, in cui c’è stata la caccia al tifoso avversario. Ma i cori razzisti contro Napoli ci sono stati anche con il Verona o ad Udine ad esempio.

Striscioni contro i napoletani si registrano anche prima di Roma-Napoli, con una serie di insulti per tutta la città. Ovviamente non manca il classico Vesuvio, ma si fa riferimento anche ad altro. Insomma passa il tempo ma non passa l’ignoranza delle persone. Quello che era il Derby del Sud col gemellaggio tra le tifoserie sembra essere oramai solo un sogno, quando invece lo sport non dovrebbe fare altro che unire. Sicuramente qualche piccolo ed innocuo sfottò non guasta, ma arrivare a questi livelli ha veramente dell’assurdo e fotografa anche la situazione di un paese in cui il problema della discriminazione, razziale e territoriale, non è superato per nulla.