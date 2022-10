Fiorentina-Inter, caccia all’uomo in tribuna, ancora una volta il Franchi si dimostra incivile. Commisso assalta lo spogliatoio dei nerazzurri -VIDEO

Fiorentina-Inter. Rabbia in campo per le decisioni di Valeri, clima ostile in tribuna e infine una brutta storia avvenuta negli spogliatoi.

L’Inter inanella la terza vittoria consecutiva in campionato e continua a scalare la classifica. La squadra di Simone Inzaghi riesce ad imporsi per 4-3 sul campo della Fiorentina al termine di novanta minuti segnati dagli errori di Valeri e da un grande nervosismo.

La rabbia e esplode a Firenze quando l’Inter segna il gol del 3-4 su una colossale ingenuità commessa da Venuti. È una beffa che brucia, fa malissimo. La rimonta vanificata nel peggiore dei modi possibili con il più tagliente dei finali si potesse immaginare. Il cartellino rosso non dato a Dimarco (per quel fallaccio su Bonaventura nemmeno sanzionato con l’ammonizione) e il sospetto che sull’azione dell’ultima rete un fallo su Milenkovic abbia viziato il successo dei nerazzurri al Franchi.

FIORENTINA-INTER: CACCIA ALL’INTERISTA IN TRIBUNA

Sugli spalti l’intolleranza dei sostenitori viola si è tramutata in una vera e propria caccia ai tifosi dell’Inter sulle gradinate. on è certo la prima volta che si verificano episodi del genere: dal ragazzino che tiene per il Napoli, e costretto a indossare la maglia degli azzurri al contrario perché il padre gli dice che così evita guai, passando per il ceffone mollato a Spalletti da una persona del pubblico che lo aveva insultato per tutto il match c’è ancora un’altra scena che si aggiunge alla collezione. Quel “buttalo di sotto” urlato agli scalmanati che avevano preso di mira, aggredendoli, alcuni fans nerazzurri è l’ennesima testimonianza di una vergogna senza fine.

COMMISSO NELLO SPOGLIATOIO DELL’INTER?

Il tecnico, Italiano, alza la voce in conferenza stampa e punta l’indice sugli episodi che hanno condizionato la gara e smorzato il grande sforzo, emotivo e agonistico, compiuto dalla sua squadra.

L’incendio divamperà anche nella pancia del Franchi quando a puntarsi il dito contro saranno dirigenti dell’Inter e della Fiorentina. Da Milano fanno sapere che alcuni membri della società sarebbero stati insultati, offesi, assaliti verbalmente mentre erano in tribuna. Alle parole scagliate come pietre, però, sarebbero seguiti anche fatti più biasimevoli.

Secondo la versione dei nerazzurri alcuni dirigenti dei toscani (tra questi anche il presidente, Rocco Commisso) si sarebbero scagliati con forza contro la porta degli spogliatoi dell’Inter, colpendola con dei pugni. Una narrazione che la società gigliata ha smentito con determinazione, offrendo una spiegazione della situazione del tutto differente: ovvero che il direttore generale, Barone, avrebbe solo aperto la porta (chiusa) di un varco che dalla tribuna autorità conduce direttamente a quella porzione di Franchi dove si trovano gli spogliatoi delle squadre. Non c’era alcun intento intimidatorio né da parte sua né tantomeno da parte del numero uno del club.