Roma-Napoli, probabili formazioni: Spalletti cambia 3 calciatori

Roma e Napoli è il big match dell’undicesima giornata di Serie A: Probabili formazioni, Spalletti ne cambia tre.

Roma-Napoli, Spalletti torna all’Olimpico e ritrova l’amico Mourinho. I giallorossi arrivano all’appuntamento dopo 3 vittorie consecutive in campionato, l’ultima delle quali ottenuta in casa della Sampdoria.

Il Napoli è invece in vetta alla classifica, reduce da 10 vittorie consecutive tra Serie A e Champions, e con 4 punti di vantaggio sulla Roma. Sarà il quarto ritorno di Luciano Spalletti all’Olimpico da avversario dopo il suo addio ai colori giallorossi nel 2017.

L’arbitro designato è Massimiliano Irrati, Manganiello sarà il Quarto Uomo, Lo Cicero e Tolfo gli assistenti di linea. Al Var ci saranno Di Paolo e Passeri.

ROMA-NAPOLI: PROBABILI FORMAZIONI

Mourinho si riaffida ai soliti noti e rimanda in panchina Belotti: con l’inglese ci sarà Zaniolo, mentre Pellegrini agirà da mezzala insieme a Camara, con Cristante play. Spinazzola e Zalewski sugli esterni, Mancini-Smalling-Ibanez il trio difensivo con Rui Patricio in porta.

Luciano Spalletti potrebbe cambiare solo tre calciatori. In difesa, Olivera e Mario Rui si giocano un posto sulla sinistra (il primo è in vantaggio). A centrocampo, Anguissa non verrà rischiato: Ndombele in pole per una maglia da titolare. Due ballottaggi in avanti: Osimhen-Raspadori e Politano-Lozano, con il primo attualmente in vantaggio. Intoccabile Kvaratskhelia.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Camara, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho.

NAPOLI (4-3-3) Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

DOVE VEDERE ROMA-NAPOLI IN TV E STREAMING

La partita verrà trasmessa da DAZN in esclusiva. La gara tra Mourinho e Spalletti si può seguire anche in streaming sempre su DAZN.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Saranno le voci di Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini a commentare in telecronaca le immagini in diretta di Roma-Napoli per DAZN.