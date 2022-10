Roma-Napoli, Spalletti in conferenza stampa: “Col gioco possiamo arrivare lontano. Osimhen c’è, Anguissa non lo rischieremo”

Luciano Spalletti parla in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Napoli, le ultime novità anche su Victor Osimhen e Frank Anguissa.

Sulla sfida con la Roma, il tecnico ha detto: “Noi dobbiamo fare quello che sappiamo fare, anche perché abbiamo dimostrato di avere delle buone qualità. Dobbiamo continuare a farlo anche con la Roma, ma con più qualità e più velocità. Poi loro hanno la caratteristica di fare molti gol su calci piazzati e noi dovremo stare attenti a questo. Lo dicono i numeri. Poi dipende da quanti noi ne concediamo, perché se riusciamo ad avere molto la palla al piede è più difficile avere palle inattive a sfavore“.

Spalletti risponde alla domanda su Anguissa che salta molto probabilmente Roma-Napoli: “Può saltare la sfida con i giallorossi, anche perché è meglio non forzare certe situazioni. Inoltre abbiamo dei giocatori che possono sostituirlo ed è giusto dare spazio a loro“.

Conferenza Stampa: le parole di Spalletti prima di Roma-Napoli

Dunque per Roma-Napoli non ci sarà Anguissa mentre Osimhen sarà del match. Titolare sarà anche Kvaratskhelia: “Gli elogi? Non si farà di certo condizionare da quello che si dice in giro. Lui è un ragazzo molto tranquillo, ad esempio quando gli ho chiesto se volesse calciare il rigore mi ha risposto subito “Why not”, per farvi capire qual è il suo carattere“.

Spalletti su Osimhen titolare in Roma-Napoli ha detto: “Lui sicuramente è uno di quelli che può essere scelto per questo match. Ci siamo andati cauti anche con lui, ma ora sta bene ed ha le possibilità di giocare dal primo minuto“.

Luciano Spalletti sulla sfida Roma-Napoli in conferenza stampa prima di una gara importantissima per la classifica. Gli azzurri sono primi in classifica a 26 punti, mentre i giallorossi di Mourinho hanno quattro punti in meno ed hanno voglia di lanciare l’assalto alla zona scudetto, in cui ci sono Napoli, Atalanta e Milan.

Il tecnico sullo scontro con Mourinho e la Roma ha detto: “Noi ci dobbiamo basare su quelle che sono le nostre qualità e la nostra forza. Poi è chiaro che lui (Mourinho ndr) è uno di quelli tremendi, ma conta sempre di più quello che sa fare la squadra in campo. Poi ci sta che quando giochi contro una grande squadra si vada a modificare un po’ il proprio atteggiamento, ma la cosa più importante è quello che sappiamo fare noi. Il rapporto con lui? È un allenatore top, ha allenato grandissime squadre e ci salutiamo da amici“.

Spalletti in conferenza stampa prima di Roma-Napoli ribadisce che il “Napoli è difficile che possa arrivare al risultato senza il gioco che sta esprimendo ora. Queste sono le nostre qualità. Io sono convinto che più si sta nella metà campo degli avversario, più possibilità ci sono di fare gol. Ovviamente si rischia di scoprirsi, per questo dobbiamo saper fare anche la fase difensiva. Abbiamo pensato ad un Napoli diverso, ma l’importante è andare avanti per la nostra strada. Sono convinto che non piacerebbe ai tifosi azzurri, grandi competenti di calcio. Non credo che gli piacerebbe che speculassimo sull’avversario. Napoli è spettacolare e quindi anche noi nel calcio dobbiamo fare la stessa cosa“.