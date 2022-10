Kvaratskhelia nelle mirino delle big d’Europa: Ecco quanto vale per il Napoli

Khvicha Kvaratskhelia piace alle big europee, i grandi club pronti a mettere le mani sul nuovo campione del Napoli.



Khvicha Kvaratskhelia nel mirino delle big d’Europa. La notizia viene lanciata da calciomercato. it, che riferisce che non solo i club di Premier League sono particolarmente interessati al giocatore. Ovviamente un campionato così ricco mette subito gli occhi sui vari top player sparsi in giro per l’Europa, ma parlare di cessione di Kvaratskhelia già a fine stagione sembra prematuro. Anche perché Aurelio De Laurentiis non ha mai venduto i suoi migliori giocatori al primo anno. Si veda Osimhen che è stato trattenuto, nonostante la corte serrata della Premier League. Ma è rimasto anche perché nessuno ha soddisfatto le richieste economiche del presidente del Napoli.

Le big d’Europa su Khvicha Kvaratskhelia

“Khvicha Kvaratskheliaha numeri importanti: in quattordici partite giocate sono stati sette i gol segnati e otto gli assist. Il tecnico azzurro non ci rinuncia mai e sotto al Vesuvio si sogna in grande. Il Napoli è consapevole di avere tra le mani un futuro campione e come raccontato su Calciomercato.it, è pronto a blindarlo con un nuovo contratto. De Laurentiis è consapevole che ben presto le squadre di mezza Europa inizieranno a bussare alla sua porta“.

Quanto valuta Khvicha Kvaratskhelia il Napoli?

Il portale aggiunge: “A monitorare la crescita del giocatore, che il prossimo 12 febbraio compirà 22 anni, ci sono Real Madrid, Psg e Manchester City. Squadre che guarda caso sono le stesse che hanno messo nel mirino anche Rafael Leao. In questi giorni si sono sprecati i paragoni tra i due. Per il Milan il portoghese ha una valutazione importante, sui 100/150 milioni di euro. Difficile, invece, in questo momento, fare una valutazione di Kvaratskhelia ma è evidente che se dovesse continuare così servirà una cifra a tre cifre, da mettere sul piatto, per ottenere il sì di Aurelio De Laurentiis.

Al momento, però, il Napoli può godersi il suo giocatore: gli azzurri sperano che il georgiano possa riuscire a scrivere pagine importanti, con la maglia che indossò Maradona. Sotto il Vesuvio si vuole continuare a sognare in grande. Testa dunque alla partita di domenica sera, all’Olimpico contro la Roma. Un match complicato, contro gli uomini di Mourinho, ma da non sbagliare”.