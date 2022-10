Kvaratskhelia, lo vogliono Liverpool e Manchester City. La risposta di De Laurentiis

Kvicha Kvaratskhelia piace a Liverpool e Manchester City, sirene di calciomercato per il giocatore georgiano che sta impressionando col Napoli.

La notizia viene lanciata da calciomercato.com, che riferisce di una Premier League particolarmente interessata al giocatore, tanto che pure il Newcastle si è messo sulle tracce del giocatore. Ovviamente un campionato così ricco mette subito gli occhi sui vari top player sparsi in giro per l’Europa, ma parlare di cessione di Kvaratskhelia già a fine stagione sembra prematuro. Anche perché Aurelio De Laurentiis non ha mai venduto i suoi migliori giocatori al primo anno. Si veda Osimhen che è stato trattenuto, nonostante la corte serrata della Premier League. Ma è rimasto anche perché nessuno ha soddisfatto le richieste economiche del presidente del Napoli.

Liverpool e Manchester City su Kvaratskhelia

Da quando Kvara ha cominciato a giocare a grandissimi livelli, dimostrando di poter fare la differenza in Italia ed in Europa, sembra scattata la caccia a chi vende per primo il giocatore. Questa volta le voci di mercato arrivano da Milano, ma in generale i media nazionali sembra quasi che stiano contando i minuti che separano Kvaratskhelia dalla cessione.

L’idea di Aurelio De Laruentiis è tutt’altra. Il Napoli vuole il rinnovo di Kvaratskhelia ed è pronto già a raddoppiargli l’ingaggio, portandolo dagli attuali 1,2 milioni di euro a stagione a 2,5 milioni di euro più bonus.

Insomma Liverpool e Manchester City per Kvaratskhelia dovranno fare veramente un’offerta sbalorditiva per poter scalfire le resistenze di Aurelio De Laurentiis. Il patron del Napoli difficilmente lascerà partire il suo gioiello così presto. Fosse solo per una questione di opportunità: più continua a fare magie in maglia azzurra e più il suo valore aumenta, inoltre ha 5 anni di contratto e questo non va dimenticato. Il Napoli poi sta lottando per il vertice in Serie A e se la gioca in Champions League, altro fattore da tenere ben presente.