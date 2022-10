Vierchowod: “Leao solo un buon giocatore. Kvaratkshelia è molto meglio”

Pietro Vierchowod parla di Rafael Leao del Milan e lo mette in confronto con Kvicha Kvaratskhelia del Napoli.

L’ex difensore a Radio Tmw interviene sul mancato rinnovo del giocatore: “Io penso che possa tranquillamente essere sostituito. Praticamente gioca 40 minuti a partita. Senza Leao si può andare tranquillamente avanti, anche perché sembra che voglia andare via. Nel contesto del Milan, sicuramente può fare la differenza, ma si può fare a meno di lui“.

Vierchowod ha poi aggiunto: “Leao deve pagare un ‘debito’ allo Sporting? Il casino lo ha fatto lui, non il Milan: si arrangi. Io lo venderei. E’ un buon giocatore, punto e basta. Di campioni ne abbiamo visti in passato: lui non è un campione. Non ci dimentichiamo dell’addio di Donnarruma, sembrava una catastrofe, invece il Milan ha trovato un altro grande portiere (Maignan ndr), quindi non bisogna fasciarsi la testa prima del tempo“.

Poi arriva il confronto tra Leao e Kvaratskhelia: “È più forte del portoghese? Nel contesto del Napoli sì, la porta la vede e la butta dentro lui“.