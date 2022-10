Sabatini: “Napoli tra le più forti d’Europa. Kvaratskhelia batte Leao, vi spiego perché”

Walter Sabatini esalta il Napoli di Spalletti la definisce “tra le più forti d’Europa” poi si lancia nel confronto Leao-Kvaratskhelia.

L’ex direttore sportivo della Salernitana parla al Corriere dello Sport in una lunga intervista, in cui si sofferma anche sul Napoli del suo amico Spalletti: “Una squadra europea da considerare tra le più forti. Il cocktail tra cioà che ha fatto quell’allenatore stellare che si chiama Spalletti e quello che ha saputo fare una società coraggiosa come poche“.

Insomma questo Napoli piace a tutti, anche agli addetti ai lavori e non potrebbe essere diversamente, dato che è primo in Serie A ed ha già strappato il passaggio ali Ottavi di Champions League.

Sabatini: il Napoli, Spalletti e Kvaratskhelia-Leao

Il dirigente che è stato anche a Roma e Bologna è uno che mastica calcio da anni, anche se in questo momento non ha un contratto dopo l’esperienza finita molto male con la Salernitana di Sabatini, nonostante la salvezza conquistata sul campo: “Folle e visionario mi piacciono, si addicono alla mia natura. E’ stato un gran bel viaggio e io avverto ancora l’affetto della gente. Il resto, amarezza inclusa per l’epilogo, l’ho accantonato e non ne parlo“.

Ma Sabatini ritorna sul Napoli di Spalletti e dice: “Gli posso dire tutto. Io mentre mi gusto il Napoli me ne sto in religioso silenzio Fateci caso si esprimono come se fossero in ipnosi, indotta dal proprio allenatore che ne decuplica il rendimento. Mario Rui, che presi alla Roma e che purtroppo si fece male subito, è divenuto il riferimento per ferocia, determinazione, eleganza nel crossare e personalità. Tutto ciò, tutto questo spettacolo che vien regalato, l’ha generato quel pazzo furioso che sta in panchina“.

Impazza il confronto Leao-Kvaratskhelia con Sabatini che dice: “Leao ti fa a pezzi, porca miseria. Ma il georgiano è cattivo, determinante, di impatto. Io voto per Kvara. Mi dica Cristiano come ha fatto a pescarlo? Come?“.