La rinascita di Lobotka: il rinnovo a un passo, c’è pure un bonus alla firma

Stanislav Lobotka è pronto a firmare il rinnovo di contratto con il Napoli, con tanto di bonus alla firma per il centrocampista slovacco.

Il giocatore è oramai un punto fermo di Luciano Spalletti, che è stato l’autore della rinascita del giocatore. Ovviamente lo slovacco ex Celta Vigo ci ha messo del suo per passare, come lo definisce Corriere dello Sport da “gordo” o “chiatto” al giocatore spettacolare che è diventato in questo momento. Ora è “il regista moderno che sta dentro al tiki-taka o in qualsiasi trattato di football antico e moderno lo chiamano play…” scrive il quotidiano sportivo.

Insomma quel consiglio di Marek Hamsik, suo compagno di nazionale, non è andato al vento, quei 20 milioni di euro più 4 di bonus, non sono stati buttati via. Perché Lobotka è un giocatore fantastico in grado di incantare la platea.

Lobotka verso il rinnovo con il Napoli: bonus alla firma, i dettagli

“Lobotka risolve i problemi di qualsiasi allenatore” ha detto Spalletti, come dargli torto. A 27 anni è un giocatore oramai completo, in grado di interdire, di anticipare il pensiero degli avversari e di scardinare palloni dai loro piedi. Ma allo stesso tempo sa giocare corto e lungo, sa dare i tempi al gioco e proteggere la palla come pochi altri al mondo. C’è chi paragona Lobotka a Iniesta, tanto per capirci.

Ecco il motivo per cui il Napoli vuole il rinnovo di contratto di Lobotoka. C’è stato già un incontro tra l’agente del calciatore e la società azzurra a Castel Volturno. Il nuovo accordo prevede una estensione del contratto fino al 2027 con un ingaggio ritoccato verso l’altro che tende ai 3 milioni di euro, quindi dentro ai parametri societari. Ma per Lobotka c’è anche un bonus alla firma di circa 2 milioni di euro, più l’opzione per restare un quinto anno a cifre ridotte, scrive Corriere dello Sport.