SKY: Lobotka-Napoli trovato l’accordo per il rinnovo. De Laurentiis ha pareggiato l’offerta del Chelsea

Lobotka e il Napoli hanno trovato l’accordo per il rinnovo. L’ex calciatore del Celta Vigo prolungherà per quattro anni con opzione per il quinto.

Stanislav Lobotka è diventato la matita silenziosa del Napoli. Uno di quelli che i tifosi faticano a inquadrare, attratti dai gol, dal dribbling, arma fatale e tormentata, dall’ovvio che, per fortuna, non sempre è oppio. Non a caso Pier Paolo Pasolini scriveva che il capocannoniere del campionato sarà, nei secoli, «il miglior poeta dell’anno». Perché nessun gesto tecnico raggiunge l’orgasmo della rete. Soprannominato «Stukas», giocava all’ala e «scartava» la vita. Non per schivarla, ma per divorarla.

La pressione non lo spaventa. Il «movimiento» dei compagni gli offre una vasta gamma di passaggi, corti o lunghi. Ecco: l’arte di smarcarsi per agevolare, e tutelare, il «distributore» di turno.

Lobotka è il gregario che ha scalato il gruppo, dove pedalava da clandestino, sino a regolarne la cadenza e a dosarne gli strappi.

LOBOTKA-NAPOLI, TUTTO PRONTO PER IL RINNOVO

Secondo quanto riporta SKY Sport, l’ex Celta Vigo è pronto a legarsi al Napoli per altri quattro anni:

“Lobotka e il Napoli sono arrivati a un accordo per il rinnovo che soddisfa un po’ tutti. L’ex calciatore del Celta Vigo prolungherà per quattro anni con opzione per il quinto. La nuova scadenza sarà fissata al 30 giugno 2027 con opzione per un’altra stagione, segno della volontà della società di investire sullo slovacco”.

“Stanislav Lobotka arriverà a guadagnare 3 milioni di euro annui (2,5 milioni il quinto anno). Alla firma, invece, lo slovacco percepirà 2 milioni di euro. Per quello che concerne infine la tempistica, si procederà tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre”.

Anche Rai Sport parla dell’accordo per il rinnovo di Lobotka con il Napoli, segno che le parti sono davvero vicine:

“Stanislav Lobotka entro un mese rinnoverà il suo contratto con il Napoli. Il nuovo accorso sarà fino al 2027 con una opzione fino al 2028″.

Stanislav Lobotka percepirà un ingaggio di 2.5 milioni di euro a stagione, ma la differenza la faranno i bonus. 300mila euro sono già garantiti, scatteranno dopo poche presenze. Lo stipendio può lievitare fino ai 3.5 milioni di euro che qualche tempo fa gli aveva promesso il Chelsea”. Ha spiegato Ciro Venerato ai microfoni di TV Luna.