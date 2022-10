Il medico napoletano, Ascierto salva la vita di una persona in arresto cardiaco a Padova

Paolo Ascierto salva la vita di una persona in arresto cardiaco un ristorante: “Il suo cuore si era fermato”.

Il medico napoletano Paolo Ascierto ha salvato la la vita di una persona in arresto cardiaco in un ristorante di Padova. Il luminare napoletano ha soccorso tempestivamente un uomo che mentre era a tavola ha accusato un malore rischiando di morire. Il virologo è intervenuto tempestivamente, come ha raccontato sui social, grazie a quanto appreso nel corso ALS (Advanced Life Support).

Ascierto salva la vita di una persona

“Lo ammetto, quando l’inverno scorso fui invitato da Arturo Cuomo e Domenico Caliendo a fare il corso ALS (Advanced Life Support) ebbi un moto di noia, non per il corso in sé, per carità, io parteciperei a tutti i corsi del mondo, se fosse possibile e soprattutto se avessi tempo. E quel corso, benché necessario per le nostre attivita di fase 1, organizzato durante le ore di lavoro dai nostri anestesisti del Pascale, toglieva tempo alla mia attività di ricerca al reparto, insomma ai pazienti. A pensarci ora, dopo quello che mi è capitato venerdì scorso a Padova, arrossisco. Ero a cena con mio fratello e un gruppo di amici. Ero appena arrivato, posso dire di essere capitato lì per caso, quando uno dei commensali si sente male. In realtà non si sente male, il suo cuore si ferma, dalla bocca inizia a uscirgli bava. Sono un medico, è vero, ma non un medico di pronto soccorso. Mi occupo di ricerca, la mia è una medicina ragionata più che di azione”.

Ascierto aggiunge: “Ma mi rendo subito conto che non c’è un attimo da aspettare. Cosa hanno detto che bisogna fare a quel corso? La mente corre velocissima: aiutatemi a sdraiarlo, polso carotideo assente … perdita di coscienza ed assenza di respiro … urlo: Arresto cardiaco e poi palmo della mano sul cuore e l’altra mano che spinge forte. Urlo ancora, chiamate il 118 e ditegli che ci troviamo con un paziente in arresto, ancora … qualcuno prenda il tempo e avvisi quando passano 2 minuti … organizzatevi, bisogna darci il cambio al massaggio ogni 2 minuti … nel frattempo spingevo, spingevo come Marco Ranno e Mimmo Caliendo della SCUOLA ITALIANA EMERGENZE ci hanno insegnato. Ci giochiamo tutto in 10 minuti, ci hanno insegnato al corso, ma i primi 6 minuti sono fondamentali, dopo diventa tutto inutile. Ma 10 minuti sono tanti. Per far tornare in vita quell’uomo bastano un minuto e mezzo di massaggio cardiaco, il suo volto prende subito colore, mi guarda, ci guarda stranito. L’ambulanza arriverà solo dopo 25 minuti. Ho salvato quell’uomo? Non lo so e non mi interessa“.

Conclude Ascierto: “So che doveva andare in quel modo. So che corsi del genere, come il BLS (basic life support) dovrebbero essere promossi con più frequenza e non solo negli ospedali tra il personale sanitario, ma anche nelle scuole, nei pubblici uffici. Perché il cuore, non necessariamente un cuore malato, si può fermare, all’improvviso, per mille motivi a chiunque di noi. Ricorderete tutti il povero calciatore Morosini. E inoltre, vorrei che ci fosse più consapevolezza che la presenza capillare di defibrillatori sul territorio rappresenta un ulteriore sicurezza per noi cittadini. A volte, non possiamo aspettare i 25 minuti di un ambulanza. Ecco, io vorrei che se malauguratamente mi trovassi nelle condizioni di quel commensale di venerdì scorso a Padova ci fosse qualcuno pronto a provare, almeno provare, a salvarmi la vita”.