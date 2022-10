Paolantoni esulta per il Napoli, ma viene offeso sui social: “Sì nu scem”

Francesco Paolantoni offeso sui social, il noto comico aveva esultato per la vittoria del Napoli contro il Bologna.

Grande festa per il Napoli per la vittoria contro il Bologna. La vittoria è stata festeggiata anche da diversi nomi noti dello spettacolo. Tra questi c’è Francesco Paolantoni che, in un nuovo video postato sui social, a pochi minuti dal fischio finale, ha detto: “Ora chi l’adda avè ‘ncopp’ ê recchie?“. Il video, diventato subito virale, ha raccolto decine di commenti dei fan divertiti.

Francesco Paolantoni offeso sui social da un hater.

Il noto comico, dopo la vittoria del Napoli, ha postato un nuovo video dove festeggia con la solita ironia.

Tra i tanti messaggi degli utenti divertiti ne è comparso uno contenente pesanti insulti. “Mentre gli italiani stanno avendo bollette di corrente e gas impagabile c st u scemo come te, che parla di persone che prendono soldi da fare schifo ,non che fai ridere sempre, ogni tanto fa l’ommmm, ciao scemmm“, si legge nel commento.

Ovviamente, la risposta di Paolantoni è subito arrivata: “Grande messaggio per gli italiani, bravo. Arguto elegante. Si vede che sei una persona preparata. Degno di rappresentare il popolo e i loro problemi. ‘O primmo problema sì tu“.

Molti utenti invece si sono schierati in difesa del comico.