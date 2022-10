Classifica senza errori arbitrali, decima giornata: Spunta un retroscena su Napoli-Bologna

La classifica senza errori arbitrali della decima giornata del campionato di serie A 2022/2023.

Male ancora gli arbitri in serie A che con i loro errori stanno riscrivendo la classifica del campionato. Bocciati: Mariani, Massa e Di Bello. Cosso in Napoli-Bologna non espelle Dominguez. già ammonito al 21’ per fallo su Lobotka.

CLASSIFICA SENZA ERRORI ARBITRALI 2022 – 2023 DECIMA GIORNATA

Non bene la decima giornata. Non convincono Mariani, Massa e Di Bello.

Torino – Juventus 0 – 1, Mariani (Di Paolo).

Fresco reduce dalla poca esaltante prestazione di Milan – Napoli (VIII giornata), l’arbitro internazionale di Aprilia non brilla nel derby della Mole. All’8’ Danilo per evitare l’intervento di Radonjic compie un retropassaggio al proprio portiere. Szczesny blocca con le mani il pallone ed inspiegabilmente Mariani non ferma il gioco per concedere una punizione indiretta in area juventina. Per Mariani si è trattato di una semplice deviazione involontaria.

Graziato per ben due volte Cuadrado (falli su Miranchuk e Lazaro) e Kostic (due volte su Aina in ritardo), Mariani ammonisce i granata Linetty e Lazaro.

Al 67’ il contrasto fra McKennie e Lazaro in area di rigore bianconera meritava forse maggiore attenzione da parte di Mariani e, soprattutto, da Di Paolo al VAR.

Verona – Milan 1 – 2, Massa (Mazzoleni).

Male anche Massa, specialmente sul piano disciplinare. Perdona in avvio Adli per l’intervento su Verdi ma poi tiene in tasca i cartellini fino al 67’ quando poi all’improvviso, nel giro di 8 minuti, estrae tre cartellini gialli per i giocatori veronesi. Passi l’ammonizione giusta per Magnani al 67’ ma se ammonisci quasi gratuitamente Hongla al 68’ e gratuitamente Faraoni al 75’ non si può lasciare impunito Gabbia per l’intervento su Piccoli al 71’. E senza contare Adli.

Sampdoria – Roma 0 – 1, Di Bello (Aureliano).

Grave l’errore di Di Bello al 64’, quando si perde la quasi parata di El Shaarawy. L’infrazione avviene fuori area e l’azione sembra svolgersi lateralmente. Per proteste il tecnico ligure Dejan Stankovic è ammonito da Di Bello.

Napoli – Bologna 3 – 2, Cosso (Valeri).

Negata al Napoli la superiorità numerica al 67’ sul punteggio di 2 a 2. Dominguez, già ammonito al 21’ per fallo su Lobotka, trattiene ripetutamente Lozano lanciato sulla fascia destra. Cosso fischia l’infrazione ma non se la sente di estrarre il secondo cartellino giallo per il giocatore felsineo fra le proteste partenopee.

Ecco la classifica senza errori arbitrali della decima giornata di serie A

CLASSIFICA REALE CLASSIFICA SENZA ERRORI Squadra Punti Squadra Punti Differenza Napoli 26 Napoli 26 Atalanta 24 Udinese 22 +1 Milan 23 Lazio 21 Roma 22 Roma 21 -1 Lazio 21 Atalanta 20 -4 Udinese 21 Milan 19 -4 Inter 18 Inter 16 -2 Juventus 16 Juventus 14 -2 Sassuolo 12 Sassuolo 14 +2 Empoli 11 Empoli 11 Torino 11 Fiorentina 11 +1 Fiorentina 10 Lecce 11 +3 Monza 10 Salernitana 10 Salernitana 10 Monza 9 -1 Spezia 9 Spezia 9 Lecce 8 Torino 9 -2 Bologna 7 Bologna 5 -2 Verona 5 Cremonese 5 +1 Cremonese 4 Sampdoria 5 +2 Sampdoria 3 Verona 5

