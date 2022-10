Negato rigore solare al Torino, come Ronaldo-Iuliano: E’ arrivato il 7° Cavalleggeri per la Juve

Torino-Juventus fa discutere il mancato rigore per i granata per un contatto tra Lazaro e McKennie che somiglia molto al famoso Ronaldo-Iuliano.

Torino-Juventus, chiesto dai granata un rigore per un contatto Lazaro – McKennie in area bianconera, che ricorda moltissimo il famoso fallo di Iuliano su Ronaldo il fenomeno. Mariani sbaglia ancora la valutazione al minuto 8: quello di Danilo non è né un rimpallo/deviazione né un salvataggio, ma un vero e proprio passaggio a Szczesny. Manca quindi una punizione indiretta in area per i granata.

AIUTINI ALLA JUVE?

Rosario Pastore, storica firma del giornalismo napoletano, sui propri canali social ha commentato:

“Evviva, ragazzi. E’ arrivato il 7° Cavalleggeri, la Juve può cominciare a dormire sonni tranquilli. Ammonizioni non date, possibili rigori non verificati, addirittura un evidentissimo passaggio al portiere, che raccoglieva con le mani, fatto passare per deviazione involontaria e sguardi trucidi ai giocatori in maglia granata che, sia pure timidamente, accennavano alla protesta. E’ apparsa una operazione di alta chirurgia, quella del direttore di gara mentre Stefano Borghi, telecronista Dazn, dopo essersi tutto bagnato al gol di Vlahovic, ha urlato alla fine, trionfante: <La Juve ha rialzato la testa!>. Perché, in effetti, questo conta nel mondo del calcio italico: che la squadra bianconera torni a far punti e se il modo ancora offende, chi se ne impipa?

A me è rimasto negli occhi un Allegri che, per tutta la partita, ha continuato a sbracciarsi, imponendo ai suoi giocatori di indietreggiare, di affollare la propria metà campo. E che, dopo una difesa in 9 in area, una volta arrivato il gol del serbo (civettuolo il tocco biondo dei capelli di Vlahovic), ha portato senza pudore tutta la squadra davanti al portiere, a difendere coi denti la vittoria.

Che, come già si augurano i lecchini di turno, potrebbe essere l’inizio del bis del 2015 quando, dopo la conquista dei 3 punti nel derby, erano arrivati 15 successi consecutivi. Va beh, va. Il 7° Cavalleggeri è sempre pronto a dare una mano, no? Quindi, abbiate fede, amici della Goeba”.