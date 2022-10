SKY: “Anguissa accelera: può rientrare in tempi record dall’infortunio”

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, annuncia che Anguissa può rientrare in tempi record dall’infortunio

Frank Zambo Anguissa potrebbe rientrare prima del previsto dall’infortunio, così da rendere felice Luciano Spalletti. Secondo quanto ha rivelato l’inviato a Castel Volturno di Sky Sport, Massimo Ugolini, il calciatore camerunense sta accelerando e potrebbe ritornare utile per la sfida contro la squadra di Josè Mourinho. Un recupero in tempi record che consentirebbe all’allenatore azzurro di poter puntare su uno dei calciatori più sostanziosi del club partenopeo.

Innanzitutto Ugolini si sofferma sul ballottaggio in reparto avanzato: “Osimhen o Raspadori a Roma? Ci sono i titolari dei primi 60′ e i titolari degli ultimi 30′, bisognerà capire Victor di quale dei due blocchi fa parte in questo momento”.

Per Ugolini il ritorno di Anguissa farebbe molto felice Spalletti

Sulle condizioni di Anguissa, il giornalista di Sky Sport conclude soffermandosi anche sulla prestazione di Tanguy Ndombele: “Sono da valutare le sue condizioni, addirittura potrebbe anche farcela per la partita contro la Roma, è molto difficile, ma lo desidera Luciano Spalletti. E’ troppo prezioso per questo Napoli, anche se le alternative sono valide con Ndombele che non ha ancora 90 minuti nelle gambe, ma ha giocato molto bene contro i felsinei”.