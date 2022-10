Roma-Napoli, Mourinho prepara la trappola per Spalletti: Ecco l’idea del portoghese

José Mourinho, in vista dell’arrivo della capolista Napoli domenica all’Olimpico, ha optato per qualche interessante novità.

Il Napoli continua a macinare vittorie e record, la squadra di Spalletti dopo aver battuto il Bologna è attesa all’Olimpico dalla Roma. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano il Mattino, Mourinho prepara la trappola per fermare il Napoli di Spalletti.

“La Roma passa sul campo della Sampdoria (0-1), scavalca Lazio e Udinese, si prende il quarto posto solitario a -4 dal Napoli che affronterà domenica. Partita per niente bella, molto intensa, gestita con raziocinio dai giallorossi, superiori tecnicamente e anche dal punto di vista tattico: nella Samp non si vede ancora la mano di Stankovic”.

“José Mourinho, in vista dell’arrivo della capolista Napoli domenica all’Olimpico, ha optato per il turnover parziale, mostrando qualche interessante novità. Difesa a tre, il doppio centravanti con Belotti e Abraham nel ruolo delle due punte che scambiano la posizione centrale, preferibilmente l’ex Toro più avanzato e l’inglese che viene incontro ai trequartisti (Pellegrini ed El Shaarawy) per non dare riferimento ai difensori.

E poi la marcatura a uomo di Camara su Villar, il grande ex della serata, l’uomo che nelle idee dell’allenatore blucerchiato Stankovic dovrebbe fungere da playmaker: è sembrata questa una prova generale, probabilmente nella testa di Mou frulla l’idea di fare la stessa cosa al cospetto di Lobotka“.