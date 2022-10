Gazzetta – Napoli scappa, il Milan accelera: il calendario fino alla sosta

Napoli e Milan il calendario a confronto fino alla sosta per i Mondiali, ma non bisogna dimenticare l’Atalanta al secondo posto.

Gazzetta mette in risalto la squadra di Spalletti e quella di Pioli, ma in questa speciale corsa bisogna assolutamente tenere conto anche dell’Atalanta di Gasperini che non perdere un colpo. Nell’edizione odierna vengono messi in risalto anche punti di forza e punti deboli delle due squadre che si sono già affrontate una volta in questo campionato, con la vittoria del Napoli sul Milan.

Calendario Napoli e Milan: Serie A e Champions League

Ecco il confronto tra i match che devono giocare i due club prima della sosta per i Mondiali in Qatar che fermeranno il campionato a novembre.

Napoli: 26 punti

Roma (trasferta) 23/10

Sassuolo 29/10

Liverpool (trasferta) 1/11

Atalanta (trasferta) 5/11

Udinese 12/11.

Milan: 23 punti

Monza 22/10

Dinamo Zagabria (trasferta) 25/10

Torino (trasferta) 30/10

Salisburgo 2/11

Spezia 5/11

Cremonese (trasferta) 8/11

Fiorentina.

Corsa scudetto in Serie A

Oltre al calendario di Milan e Napoli prima della sosta per i Mondiali, Gazzetta mette in risalto anche altre tematica