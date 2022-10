Kvaratskhelia travolge tutti: Insigne, Higuain, Mertens, Cavani e Lavezzi

Il ciclone Kvaratskhelia ha travolto tutti: Insigne, Higuain, Mertens, Cavani e Lavezzi. Lo scrive Corriere dello Sport.

Il passato non si dimentica, ma quando arriva un calciatore che fa la differenza è chiaro che si comincia a sbiadire leggermente. E Kvaratskhelia ha avuto questo effetto sui tifosi del Napoli, che dopo un’estate turbolenta si stanno godendo il fenomeno georgiano. Un alieno lo ha definito Repice della Rai, un giocatore che “fa un altro sport” ha detto Trevisani. Insomma sembrano già non esserci più aggettivi per questo calciatore che sta facendo la differenza in Serie A ed in Europa.

Ed è forse questo quello che impressiona più di tutte le altre cose. Il fatto che abbia avuto un impatto così veloce in un calcio che non conosceva. Lo ha detto chiaramente anche Giovanni Di Lorenzo, che è andato oltre le qualità tecniche del giocatore, che sono assai evidenti.

Kvaratskhelia mette nell’angolo: Insigne, Mertens, Higuan, Cavani e Lavezzi

Ovviamente certe emozioni, certi giocatori non si potranno mai dimenticare. Corriere dello Sport scrive che nella “nostalgia di una città che talvolta si lascia andare ai rimpianti, che s’è goduta le diavolerie di Lavezzi, l’atletismo sfrenato ed elegante di Cavani, la classe indiscutibile di Higuain, l’estrosa evoluzione di Mertens, la genialità naif d’Insigne, il ciclone-Kvaratskhelia è divenuto travolgente, ha spazzato via qualsiasi forma di nostalgia, ha persino liberato da quel senso di pessimismo cosmico di una estate arroventata dagli addii di quei monumenti viventi, i leader dell’ultimo decennio, e ha allestito un teatro per il futuro“.

Insomma ora domina Kvaratskhelia con i vari Insigne, Mertens e Higuain restano nel cuore, come dolcissimo ricordo. Il georgiano viene definito la speranza per il futuro, una star su cui puntare nei prossimi anni. Una speranza che appare già realtà, nonostante vesta la maglia azzurra solo da qualche mese.