Trevisani estasiato da Kvaratskhelia: “Non è umano! Visto cosa fa?” – VIDEO

Riccardo Trevisani parla di Kvicha Kvaratskhelia, esterno del Napoli: “Signori, non è umano. Fa un altro sport”.

Il giornalista durante la puntata di Pressing su Italia 1 esalta le qualità del giocatore georgiano. Kvaratskhelia fino ad ora ha messo a referto già 7 gol e 8 assist, ma è entrato forse in ogni gol del Napoli. Anche quando non segna fa segnare e se non fa assist è sempre decisivo. Attira su di se le difese avversarie, fa ammattire i propri avversari e li sfinisce a suon di dribbling, sempre diversi. Ieri Kvaratskhelia in Napoli-Bologna ha tentato anche un elastico, roba che se riusciva a passare veniva giù lo stadio Diego Armando Maradona.

Trevisani: “Kvaratskhelia non si è mai visto nel calcio…”

“Nel Napoli c’è uno che fa un altro sport e non è umano. Fa un gol a partita, un assist a partita. Ed è bellissimo perché è normalissimo. È un ragazzo che non ha i capelli dritti, non ha tatuaggi, non ha i capelli gialli. Non è pazzo in campo, non prende un’ammonizione, non litiga con gli avversari in campo anche se lo menano tutta la partita. Ovviamente quando riescono a prenderlo, perché la maggior parte delle volte non riescono a prenderlo.

Ragazzi Kvaratskhelia è una cosa che nel calcio non si è mai visto, uno che viene dalla Georgia per 10 milioni di euro e si impossessa del Napoli, del campionato italiano e della Champions League“.

Queste le parole di Trevisani su Kvaratskhelia durante la trasmissione Pressing su Italia 1. Il giornalista si dimostra un assoluto estimatore del giocatore che viene messo spesso a confronto con Leao, altro campione del campionato di Serie A. Impossibile non rimanere folgorati dal giocatore georgiano che dimostra di avere una qualità immensa. Ma Osimhen su Kvaratskhelia ha detto che non abbiamo visto ancora nulla, che il bello deve ancora arrivare.