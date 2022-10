“Kvara globetrotter, per De Laurentiis è grasso che cola”

Kvicha Kvaratskhelia scatenato in Napoli-Bologna, il giocatore georgiano ha messo a referto già 7 gol e 8 assist.

Il Napoli vince con il Bologna, Kvaratskhelia non segna ma è senza dubbio il migliore in campo. Va un po’ così, le qualità del georgiano sono talmente evidenti che è impossibile ignorarle, anche quando in rete ci vanno gli altri.

Calciomercato.com ripropone il confronto tra Kvaratskhelia e Leao e scrive: “Tornando al campionato, i numeri del Napoli sono decisamente da top club. Come quelli di Kvaratskhelia. I paragoni con Leao si sprecano. Il portoghese è forte forte ma il georgiano gli sta dando un gran filo da torcere. Soprattutto perché lavora per la squadra mentre il rossonero pensa solo a sé quando attacca. Le qualità di Kvara sono di livello superiore. Col Bologna ha fatto dei numeri da circo.

È un globetrotter della pedata e per De Laurentiis è tutto grasso che cola. Pagato dieci milioni di euro, considerato che è del 2001, è una gallina dalle uova d’oro. Ma per il momento non si tocca. Continuerà a dare spettacolo con i suoi dribbling, piroette, tunnel e assist. Vederlo giocare è una delizia per gli occhi. Quando parte palla al piede sicuramente succede qualcosa in avanti. Inutile dire che è diventato l’idolo della piazza in breve tempo. I napoletani hanno imparato anche a pronunciare il suo nome da codice fiscale.

E naturalmente lui è molto contento. Sa che il pallone gli appartiene così come la fama e la fame. Guai a fermarsi, però. Non c’è tempo per godersi le vittorie perché domenica prossima c’è uno scontro importante all’Olimpico con la Roma. Dopo aver vinto in trasferta con Lazio e Milan, gli azzurri ci vogliono riprovare. E dovessero riuscirci sarenne l’ennesima prova che questo potrebbe esserel’anno giusto per grandi obiettivi“.