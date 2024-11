“Non l’ha presa bene”: Kvara, il cambio e lo sguardo di Conte

Il georgiano sostituito dopo una prova sottotono contro la Roma. Social scatenati: “È diventato capriccioso, vuole pure 8 milioni”.

Kvaratskhelia non ha gradito la sostituzione decisa da Antonio Conte al 68′ della sfida contro la Roma, quando il tecnico ha mandato in campo David Neres per dare maggiore vivacità alla fascia destra.

La reazione del numero 77 non è passata inosservata: volto scuro e atteggiamento sconsolato nel dirigersi verso la panchina. Un comportamento che difficilmente verrà tollerato dal tecnico leccese, noto per la sua intransigenza sul rispetto delle decisioni tecniche.

Sui social network impazza il dibattito. Molti tifosi evidenziano come il feeling tra il georgiano e il nuovo allenatore non sembri dei migliori: “Con questo modulo non rende come prima”, scrive un supporter su X. “Incompatibilità tattica evidente, prima o poi qualcuno dovrà ammetterlo”, aggiunge un altro.

Non mancano le critiche al comportamento del giocatore: “Prima pensi a tornare quello dello scudetto, poi potrà permettersi certe reazioni”, si legge tra i commenti. Altri sottolineano come le recenti richieste di adeguamento contrattuale mal si sposino con prestazioni al di sotto delle aspettative: “Prima le prestazioni, poi le pretese”, il pensiero comune di molti tifosi.

Per il talento georgiano non è stata certamente una domenica da ricordare: prestazione opaca e ora il rischio di un confronto con Conte, che non ha mai fatto sconti a nessuno sul piano disciplinare.