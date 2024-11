“Rosso a Lukaku? Lo ha visto solo lui”: Palmeri esagera e i tifosi lo asfaltano

Il giornalista di Sportitalia parla di “fallo da espulsione”, ma i dati lo smentiscono. La provocazione a Conte non passa inosservata.

Tancredi Palmeri ci ricasca. Il giornalista di Sportitalia ha scatenato l’ennesima polemica durante Napoli-Roma, puntando il dito contro l’arbitraggio e Romelu Lukaku: “Chissà se i due gialli abbuonati a Lukaku (ma per me il primo è rosso) faranno sorgere a Conte dei retropensieri”, ha scritto sui social.

Non contento, il giornalista ha rincarato la dose: “Come per miracolo Lukaku è ancora in campo dopo un fallo da espulsione e uno da ammonizione”, nonostante il Napoli stia dominando contro la roma di Ranieri.

Una visione dei fatti che sembra figlia più di un livore ingiustificato che di un’analisi obiettiva. I dati, infatti, smentiscono categoricamente la tesi dei due cartellini “abbuonati” al centravanti belga. La sensazione è che i troppi brindisi per la mancata cessione di Osimhen abbiano offuscato la lucidità del giornalista.

La domanda sorge spontanea: chi è che sta davvero facendo “retropensieri”? Di certo non Antonio Conte, troppo concentrato su una partita che il suo Napoli sta interpretando magistralmente, al di là delle polemiche social.