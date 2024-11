VIDEO – Lukaku da ex spietato! La legge del gol dell’ex colpisce ancora

Il belga porta in vantaggio il Napoli a inizio ripresa: decisivo l’assist di Di Lorenzo dopo una giocata di Kvara.

Il Napoli sblocca il match a inizio secondo tempo grazie al suo bomber e grande ex della sfida. Romelu Lukaku non perdona la sua vecchia squadra e porta gli azzurri in vantaggio al Maradona.

L’azione del gol è da applausi: tutto nasce da una giocata illuminante di Kvaratskhelia che con un cambio gioco millimetrico pesca Di Lorenzo sulla fascia. Il capitano azzurro controlla magistralmente di petto in area e serve un pallone al bacio nell’area piccola dove Lukaku, con il tempismo del grande bomber, si avventa in scivolata depositando in rete.

Esplode il Maradona mentre il belga esulta con i compagni dopo una rete che può valere il ritorno in vetta alla classifica.