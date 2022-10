Napoli, Kvaratskhelia superstar: De Laurentiis vuole subito il rinnovo e zero problemi

Aurelio De Laurentiis vuole il rinnovo di Kvicha Kvaratskhelia col Napoli, il giocatore georgiano è già al centro di tante voci di calciomercato.

Il Napoli si vuole coccolare il suo campione il più possibile, anche perché ha infilato la maglia azzurra solo da qualche mese e già bisogna fare i conti con mille voci di mercato. Secondo Bargiggia sarà impossibile trattenere a lungo Kvara al Napoli, ma il presidente De Laurentiis vuole riuscirci. Anche perché l’investimento, in rapporto alla qualità, è stato veramente minimo. Dieci milioni di euro ‘appena’ per acquistare il georgiano bistrattato da tutti, quasi sbeffeggiato quando segnava a raffica in Georgia ed ora osannato da tutta Europa.

De Laurentiis al rinnovo per Kvaratskhelia col Napoli

Quato vale ora Kvaratskhelia? C’è chi dice che il suo prezzo sul mercato sia già quintuplicato. Quindi se il Napoli decidesse di venderlo, per assurdo, a gennaio potrebbe già chiedere 50 milioni di euro. Ovviamente questa ipotesi è totalmente da scartare.

Anzi secondo calciomercato.it il Napoli sta già “programmando un adeguamento dello stipendio di Kvaratskhelia“. Poi viene aggiunto: “Il club azzurro lo stipendio lordo del georgiano pesa per una cifra vicina al milione e mezzo, sfruttando anche i benefici del Decreto Crescita. De Laurentiis non vuole avere problemi a fine stagione, vuole coccolarsi il suo campioncino ancora per diverso tempo e sta già provvedendo a pianificare un aumento contrattuale. Con un prolungamento di un ulteriore anno del contratto che potrebbe scattare a fine stagione per evitare gli inevitabili assalti“.

Il rinnovo di Kvaratskhelia col Napoli per De Laurentiis è un investimento quasi sicuro. Il giocatore sta dando dimostrazione di poter diventare un fenomeno assoluto del calcio europeo e di poter dominare in maglia azzurra. Inoltre la società partenopea non ha alcun problema finanziario e quindi può guardare con serenità al calciomercato, senza dover cedere per forza giocatori per venire incontro ad esigenze di bilancio. L’operazione di spending review in casa azzurra è già stato fatto con l’addio di Insigne, Mertens, Koulibaly e Fabian Ruiz.