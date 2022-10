“Calciomercato, Kvaratskhelia non resterà al Napoli”, il confronto Bargiggia-Vigliotti

Kvicha Kvaratskhelia innesca il dibattito sul calciomercato tra Paolo Bargiggia e Gianluca Vigliotti, il valore è già quntuplicato

Sembra oramai chiaro che il Napoli ha trovato sul mercato un vero fenomeno. Dieci milioni di euro per portarsi a casa il 21enne georgiano sembrano veramente pochissimi, in confronto al reale valore del giocatore. Ma Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli hanno avuto la capacità ed un pizzico di fortuna, che non guasta mai, di crederci fino in fondo. Kvaratskhelia è stato preso senza troppi tentennamenti e nello scetticismo generale. Anche tra gli addetti ai lavori c’era chi diceva: “Segna solo in Georgia, voglio vederlo in Italia“. Poi si è passati: “In Serie A il livello è basso“. Ma ora che Kvaratskhelia domina in lungo ed in largo si pensa già a come e quando andrà via da Napoli.

Calciomercato – Vigliotti: “Kvaratskhelia va blindato”, Bargiggia: “Impossibile”

Il valore del giocatore è praticamente già quintuplicato. Se Aurelio De Laurentiis decidesse di cederlo a gennaio praticamente potrebbe ricavare già 50 milioni di euro. Chiaramente questa possibilità non è assolutamente contemplata dalla società azzurra, che vuole godersi il suo fenomeno.

Per Kvaratskhelia si parla già di calciomercato con Vigliotti e Bargiggia che ne hanno discusso durante il dibattito a Il Processo su 7 Gold. Secondo Gianluca Vigliotti, Kvaratskhelia è un “giocatore eccezionale, un fenomeno. Il Napoli dovrebbe blindarlo con un contratto per i prossimi dieci anni“. La risposta di Bargiggia è stata la seguente: “Una cosa del genere non è possibile anche perché i contratti non possono avere una simile durata. Non puoi blindare Kvaratskhelia facendogli firmare un rinnovo che lo leghi al Napoli per tutti quegli anni“.

Chiaramente far firmare un contratto di dieci anni ad un calciatore è impossibile, ma il Napoli ha dimostrato di saper trattenere i suoi giocatori simbolo, almeno per più di qualche anno.