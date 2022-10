Confronto Kvaratskhelia-Leao: il voto di Bargiggia, Chirico, Ferri e Vigliotti

Il confronto tra Kvicha Kvaratskhelia e Rafael Leao si ripropone anche su 7 Gold, arriva il voto di Bargiggia, Chirico, Ferri e Vigliotti.

I tre giornalista si sono espressi tra chi sia l’esterno più forte del campionato di Serie A. Kvaratkshelia a 21 anni ed alla prima esperienza nel campionato italiano ed in Champions League è devastante. Il portoghese a 23 anni e alla terza stagione nel Milan è un punto di riferimento per i rossoneri e piace a tutti i top club europei.

Confronto Kvaratskhelia-Leao: il voto unanime

Il primo ad esprimere la propria preferenza tra Leao e Kvratskhelia è Paolo Bargiggia che ha detto: “Per me non ci sono dubbi, il più forte è sicuramente il georgiano del Napoli. È veramente impressionante, sta facendo cose incredibili e non ci dobbiamo dimenticare che è al suo primo anno in Serie A“.

Anche Marcello Chirico vota “Kvaratskhelia. Lui è sempre decisivo, mentre Leao si concede qualche pausa di troppo nel corso della partita. Il giocatore del Napoli è più costante“. Gianluca Vigliotti poi ha detto: “Non vorrei sembrare di parte, ma credo che Kvaratskhelia sia di un altro livello“.

Per Giacomo Ferri il migliore è “Leao, ma non chiedetemi perché. Si tratta di gusti personali. Ma parliamo di due fenomeni“.