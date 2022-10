Milan-Juve, Chirico sbotta: “La peggior classe arbitrale mai avuta”

Marcello Chirico interviene dopo Milan-Juve: “Siamo di fronte alla peggior classe arbitrale della storia” dice il giornalista.

Tifosi e stampa di fede bianconera sono inviperiti per la direzione di gara di Milan-Juventus, che ha visto la vittoria dei rossoneri. Ma il primo gol per la squadra di Pioli è viziato da un clamoroso fallo non fischiato ai danni di Cuadrado. Da quel mancato fischio è arrivato il calcio d’angolo da cui è scaturito il gol di Tomori. Il mancato intervento dell’arbitro Orsato e del Var sta facendo molto discutere, con il popolo della Juventus che si sente defraudato e si lamenta dell’attuale classe arbitrale.

Chirico polemica sugli arbitri dopo Milan-Juve

Il fallo subito da Cuadrado è sicuramente da contestare, eppure in passato il popolo bianconero amava dire che lamentarsi degli arbitri è per i perdenti. Ci ricordiamo perfettamente tutte le prediche sul fatto che alla fine conta il risultato del campo, che bisogna accettare quello che decidono i direttori di gara. Oppure quelle espressioni di superiorità, in cui i tifosi della Juve volevano insegnare come si vive agli altri.

Ed invece dopo Milan-Juve è arrivata la polemica di Chirico direttore de Il Bianconero che dice: “Ci sono colpe di Orsato, perché quel calcio d’angolo non doveva essere battuto in quanto c’era il fallo su Cuadrado. Abbiamo a che fare con la peggiore generazione arbitrale della storia della Serie A”. Metre su Allegri ha detto: “Così non si può andare avanti! Sei tu che alleni la Juventus! Pioli senza sette titolari vince lo stesso perché il Milan ha un gioco”. Insomma sembra proprio che qualche svista arbitrale non sia proprio gradita ai tifosi della Juventus, che cominciano a far sentire la propria voce, lamentandosi in maniera costante ed invocando rispetto e parità di giudizio, che ovviamente deve essere la base dello sport.