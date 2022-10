Fabian Ruiz: “Un pezzo di Napoli è nel mio cuore. PSG grande club”

Fabian Ruiz, centrocampista del PSG, ha parlato della sua esperienza nel club Parigino senza dimenticare il Napoli.

Fabian Ruiz è passato dal Napoli al PSG per 25 milioni di Euro. Il centrocampista andaluso ha fatto un po fatica ad ambientarsi nel nuovo club ma adesso sembra aver trovato la giusta continuità

“La mia nuova avventura? Sono molto contento, l’inizio è stato difficile. Mi sono allenato da solo per un mese e ho dovuto trovare piano piano la forma fisica. Penso di averla trovata, oggi ho giocato 90 minuti e mi sono sentito bene”.

“Questa è la strada, questo è un grande club e bisogna continuare sempre così perché ci sono tanti giocatori bravi”.

Fabian Ruiz ha poi aggiunto: “Ho un pezzo di Napoli nel mio cuore, voglio sempre il meglio per loro. Sono molto contento per il loro grande inizio, sono primi sia in Serie A sia in Champions. Ho amici là e voglio sempre il bene per loro”.

Sulla possibilità d’incontrare il Napoli agli ottavi di Champions l’ex centrocampista azzurro ha risposto: “Vediamo!”.