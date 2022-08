Le Parisien: Fabian al PSG tutto fatto. Al Napoli 25 mln, Domani le visite mediche

Fabian Ruiz saluta il Napoli e domani sarà un nuovo giocatore del Psg, lo spagnolo volerà in Francia per le visite mediche.

Secondo quanto riportato dal quotidiano francese le Parisien gli azzurri incasseranno 25 milioni di euro dalla cessione di Fabian. Per quanto riguarda Navas ci sarà da attendere visto che il portiere vorrebbe la buonuscita dai parigini:

“Fabian Ruiz arriva lunedì da Napoli a Parigi per sottoporsi alla visita medica e impegnarsi con il PSG e voltare pagina dopo quattro stagioni in Italia. La durata del contratto sarebbe di cinque anni e al Napoli andranno 25 milioni di euro. A 26 anni il centrocampista spagnolo diventerà quindi il quinto acquisto estiva, dopo gli arrivi di Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele e Renato Sanches.

Rimarranno poi quasi tre giorni al PSG per completare altri due arrivi, visto che Luis Campos, allenatore della prima squadra, sta ancora lavorando per un difensore centrale destro e di un attaccante,come alternativa a Neymar. La finestra di trasferimento termina giovedì alle 23:00. Il giorno prima, la squadra di Christophe Galtier si sarebbe recata a Tolosa per la quinta giornata”.