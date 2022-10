Sconcerti: “Kvaratskhelia non diventerà mai come Leao”

Mario Sconcerti porta avanti il confronto tra Kvicha Kvaratskhelia del Napoli e Rafael Leao del Milan.

L’esplosione di Kvaratskhelia è sulla bocca di tutti. C’è chi lo paragona a George Best, ed in tanti sono estasiati dalle giocate del georgiano. In mattinata anche Corriere dello Sport ha fatto il confronto tra Kvara e Leao, premiando il giocatore del Napoli.

Discorso diverso per Sconcerti che già aveva bocciato il Napoli facendo capire che è primo in classifica perché il livello della Serie A si è abbassato. Poi aveva parlato anche di livello più basso in Europa, cosa che ha permesso l’esplosione di squadre come il Bruges.

Oggi su Corriere della Sera, Sconcerti ritorna sul confronto Kvaratskhelia-Leao e scrive: “Kvaratskhelia non è Leao, non lo diventerà, ma è molto più dentro le partite. Gioca anche sporco, fa falli, rincorre, riparte dalla sua area. E provoca un disordine doppio rispetto a Leao, perché certo, garantito. Un Napoli così lineare e animato è una vera squadra europea con cultura italiana. Cioè

quasi la perfezione. Per questo il difficile comincia adesso. Ma nel cuore d’Europa“.