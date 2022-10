Romano: “Anguissa reagisce bene alle terapie. La situazione sull’infortunio”

Frank Anguissa sta reagendo bene all’infortunio subito contro l’Ajax. Il giocatore può rientrare in campo per Roma-Napoli.

Secondo Francesco Roma di Le Bombe di Vlad e produttore esecutivo di Mediaset, il centrocampista è già in via di recupero. Dopo tre giorni di terapie la risposta del giocatore è buona. Questo fa ben sperare per il futuro. Anguissa ha subito una elongazione del muscolo semitendinoso e salterà sicuramente la sfida Napoli-Bologna, ma l’obiettivo o quantomeno la speranza è di recuperarlo per la sfida Roma-Napoli.

Secondo quanto fa sapere Francesco Roma la possibilità di vedere Anguissa in campo per Roma-Napoli, non è da escludere. Il giocatore si è fermato per tempo e gli esami strumentali hanno escluso lesioni gravi. Nel corso della settimana il giocatore sarà valutato con attenzione dallo staff medico e se darà buone indicazioni può sperare nella convocazione. Ovviamente non saranno forzati i tempi e verrà mandato in campo solo qualora le sue condizioni lo dovessero permettere. Così come si è fatto per Osimhen, non saranno forzati i tempi di recupero di Anguissa ma Roma-Napoli resta una chance possibile. Qualora non dovesse farcela Spalletti ha sostituti validi in panchina come Demme, Ndombele, Elmas e Gaetano pronti a giocare, anche se il francese sembra il favorito.