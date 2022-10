CorSport – Napoli-Bologna: Raspadori o Osimhen, la scelta di Spalletti è fatta

Ultime notizie Napoli-Bologna, Luciano Spalletti sceglie chi gioca come punta centrale: Raspadori in campo da titolare, Osimhen in panchina.

In questo momento è veramente complicato riuscire a rinunciare al giocatore ex Sassuolo che sta facendo vedere grandi cose. Il gol segnato all’Ajax è qualcosa di fantastico, stop di destro, controllo e missile di sinistro che non lascia scampo al portiere avversario. Insomma Raspadori sembra fare davvero la differenza, anche se Osimhen quando è entrato ha fatto vedere di avere grandissima voglia di mettersi a disposizione della squadra e di fare gol. La disponibilità del nigeriano viene messa in evidenza anche dal gesto fatto per Kvaratskhelia in occasione del rigore calciato dal georgiano.

Raspadori titolare in Napoli-Bologna, Osimhen parte dalla panchina

La decisione di Luciano Spalletti sembra oramai presa, lo scrive Corriere dello Sport. Il nigeriano viene da un infortunio che lo ha tenuto fuori dal terreo di gioco per oltre un mese. Quindi Osimhen non è in perfette condizioni fisiche. Inoltre Raspadori titolare in Napoli-Bologna, può dare a Osimhen la possibilità di entrare dalla panchina quando le squadre sono più stanche e quindi dare maggiore sfogo alla sua velocità.

Il nigeriano è devastante quando ha la possibilità di lanciarsi negli spazi, che ad inizio partita potrebbero essere ridotti. Il Bologna ha necessità di fare punti ed è possibile che venga al Maradona pensando prima a non subire. Non va dimenticato che Luciano Spalletti in panchina ha anche Giovanni Simeone. L’argentino ha segnato gol pesantissimi come quelli contro il Liverpool o contro il Milan. Insomma non uno qualsiasi, ma un giocatore in grado di fare la differenza. Per il tecnico del Napoli, c’è solo l’imbarazzo della scelta.