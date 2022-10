Osimhen: il bellissimo gesto in Napoli-Ajax che quasi nessuno ha notato – VIDEO

Victor Osimhen è rientrato dopo oltre un mese di top in Napoli-Ajax, ma ha ceduto il tiro del rigore a Kvicha Kvaratskhelia.

Un gesto non da poco per un attaccante che vuole sempre segnare, anche quando si fa la partitella a Castel Volturno. Entrato al 49′ di Napoli-Ajax al posto di Raspadori, Osimhen aveva una voglia di fare gol fuori dal comune. Correva su qualsiasi pallone, pronto ad aggredire gli avversari ed a dettare il tempo del passaggio ai compagni. Così veloce che in qualche occasione è finito in fuorigioco per un movimento anticipato.

Osimhen a Kvaratskhelia: “Questo lo tiri tu”

Alla fine il gol Osimhen lo ha realizzato al minuto 89 quando è andato ad aggredire Blind mettendolo in estrema difficoltà, gli ha scippato il pallone ed è andato in rete con la porta spalancata. Eppure al 62′ avrebbe avuto già la possibilità di calciare a rete, ma Osimhen ha preferito lasciare a Kvaratskhelia il rigore concesso durante Napoli-Ajax.

Un gesto davvero bellissimo quello dell’attaccante nigeriano, perché lo ha fatto in maniera del tutto consapevole. Ha preso il pallone e lo ha consigliato nelle mani del georgiano facendogli capire: questo lo calci tu. In qualche modo gli ha riconosciuto una capacità tecnica fondamentale in quel momento. Alla fine Kvaratskhelia ha tirato quel rigore, portando il Napoli sul momentaneo 3-1, che ha dato respiro e maggiore sicurezza alla squadra di Spalletti.

Il gesto di Osimhen fa bene al gruppo e fa bene anche allo stesso calciatore, perché come ha detto Meret la squadra è più unita che mai e non ci sono invidie. L’obiettivo principale è la vittoria, poi le individualità vengono in un secondo momento. Lo ha capito anche Osimhen che per tutto il secondo ha continuato ad aiutare la squadra, oltre che a cercare il gol.