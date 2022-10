Napoli, anche il Liverpool festeggia: 7-1 al Rangers e Ottavi vicini

Il Liverpool vince 7-1 contro i Rangers. Agli uomini di Jurgen Klopp basterà ora un punto per potersi guadagnare il passaggio del turno insieme al Napoli.

Nel Gruppo C, mentre Inter e Barcellona si contendono il secondo posto, il Bayern saluta e se ne va, travolgendo a domicilio il Viktoria 4-2 con la doppietta di Goretzka e i gol iniziali di Mané e Muller e staccando con largo anticipo e a punteggio pieno, unica squadra insieme al Napoli, il biglietto per gli ottavi di finale di Champions League.

La squadra di Spalletti cala il poker all’Ajax ma guarda anche al Liverpool, avversaria numero uno ora nel Gruppo A per giocarsi il primo posto della mini classifica europea. I Reds di Jurgen Klopp hanno vinto in scioltezza a Glasgow contro i Rangers con un largo 7-1 trascinati da Firmino e Salah . Il Liverppol festeggia e e si prende un pass importante verso la qualificazione agli Ottavi di Champions League. A Jurgen Klopp basterà ora un punto per potersi guadagnare il passaggio del turno insieme al Napoli.

La classifica

Napoli 12

Liverpool 9

Ajax 3

Rangers 0