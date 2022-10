Spalletti-Capello, il tecnico del Napoli si toglie un sassolino

Luciano Spalletti ha risposto alle domande di Fabio Capello e si toglie un sassolino dopo la grande vittoria contro l’Ajax.

Luciano Spalletti ha ricevuto i complimenti di Fabio Capello dopo la grande vittoria del Napoli contro l’Ajax. La squadra azzurra si qualifica agli ottavi con due partite d’anticipo, macinando record e vittorie.

Spalletti è intervenuto in diretta nel corso di Sky Sport 24, tanti gli elogi sul palleggio della sua squadra da parte di Fabio Capello.

Spalletti ha risposto: “Sono d’accordo con lei che abbiamo palleggiato meglio“.

A quel punto Capello ha incalzato dicendo: “Grazie del lei Luciano, ci siamo sempre dati del tu”.

Un siparietto che è andato avanti per qualche secondo, Spalletti che ha poi ricordato al’ex tecnico del Milan una frase detta qualche giorno fa: “L’altra volta mi ha detto che faccio l’attore”.

Pronta la risposta di capello a Spalletti: “Quando fai l’attore te lo devo dire”.

A quel punto, però, l’allenatore di Certaldo ha voluto chiarire il suo pensiero, spiegando anche che in qualche occasione deve smorzare gli animi per tenere a bada l’ambiente partenopeo:

“Eh no, l’ambiente di Napoli lo conosco io, voi no. Per cui ho bisogno di fare a volte quello che mi fa comodo fare. L’attore non lo faccio, faccio quello normale perché sono una persona normale. Su questo ci potete contare“. Ha concluso il tecnico del Napoli.