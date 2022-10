Brutto scivolone di Corstacurta sul Napoli: Era una frecciata?

Billy Costacurta su Sky Sport esalta la vittoria del Napoli sull’AJax, l’pex difensore è stato protagonista di un brutto scivolone in diretta.

Durante Sky calcio Show, Costacurta e Capello hanno commentato la vittoria del Napoli sull’Ajax. La squadra di Spalletti . Gli azzurri viaggiano con un ruolino di marcia impressionante: Trentanove gol in 13 partite ufficiali. Per la prima volta nella storia il Napoli è agli ottavi di Champions con due turni di anticipo e con 17 gol segnati in quattro partite. I partenopei per la sesta volta in stagione tra campionato e Champions segnano almeno quattro reti in un match.

Numeri impressionanti che però non fanno impressione a Costacurta che ha commentato: “Bravo Kvaratskhelia. L’assist di Zielinski è un tiramisù, di quelli buoni. Poi il gol di Lozano è altrettanto bello. Va dato merito anche a Kim che sta facendo bene, di solito si parla solo dell’attacco ma in difesa nel Napoli sono dei muri”.

Fabio capello invece si complimenta con gli azzurri lasciandosi andare anche in un divertente siparietto con Spalletti, interrotto però da Costacurta ” Abbiamo parlato del Napoli per dieci minuti, ora gioca l’Inter“.

Le parole dell’ex Milan sembrano un chiaro riferimento alle polemiche di questi giorni circa lo spazio riservato dai media nazionali la Napoli, che ha visto il suo apice nello sconcertante servizio di Rai due, dove Volpi dimentica completamente il 6-1 del Napoli in Olanda.