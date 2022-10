Alvino: “Assurdo! per la Rai il Napoli non ha mai giocato in Champions” – VIDEO

Carlo Alvino e Maurizio Zaccone puntano il dito sulla Rai, la tv pubblica dichiara che il Napoli non ha mai partecipato alla Champions League.

Secondo Rai due il Napoli non ha mai giocato in Champions League. Assurdo ma vero, la tv nazionale non è documentata sulla squadra azzurra mentre per le tre grandi del nord propongono le più disparate statistiche.

La gaffe della Rai ha mandato su tutte le furie il giornalista Maurizio Zaccone che sui propri canali social scrive:

“Ho fatto un lungo sogno, nel quale giocavamo la Champions e conseguivano risultati da record, poi mi sono svegliato e ho acceso la televisione, scoprendo che le coppe non le giochiamo proprio…”.

Immediata la risposta di Carlo Alvino: “Grazie all’amico Maurizio Zaccone ho scoperto questo ennesimo esempio di disinformazione o se preferite di informazione a senso unico. Il Napoli per Rai Due

in Champions League non ha mai giocato. Ma si può?”.

Non sono mancati i commenti dei tifosi azzurri indignati dal trattamento mediatico riservato alla squadra di Spalletti:

“Incredibile il dispiegamento di forze mediatiche messe a disposizione della Juventus, e non solo della Juventus. E’ ridotto male il nostro Paese con quest’informazione sempre genuflessa verso i potenti. Siamo al 60mo posto nel mondo nella classifica della LIBERTA’ DI STAMPA e l’Odg non si è svegliato ancora”.

“Non ci sono altre spiegazioni, gli sta scoppiando il fegato!”.

“Ma voi vi immaginate quando inizieremo a perdere colpi, perché ci sta che prima o poi accadrà (un po’ perché è fisiologico, un po’ perché abbiamo tutti provato a gufare), quanti titoloni e quante trasmissioni, ad abbuffarci la…”.

“Cioè il Napoli non viene proprio menzionato, ma che schifo, è proprio intollerabile”.

“Sarà Alzheimer? Non credo si chiami “scelta editoriale”. Si chiama sistema centro nord di questa finta nazione dalle Alpi al Garigliano”.

“Riconoscendo anche la buona fede ma come è possibile che Volpi abbia lasciato fuori dai titoli di testa proprio il risultato più clamoroso ?”.

“É praticamente impossibile!!! Abbiamo vinto fuori casa ad Amsterdam, e che vittoria, con SEI gol… Mi chiedo se fosse accaduto ad una strisciata cosa avrebbero fatto tutti i media.Lo shock é stato troppo forte, mi chiedo?”.

Questi alcuni dei commenti che si possono leggere sul web.