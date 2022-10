Peppe Iodice telefonata a Kvaratskhelia: “Ma dove stavi conservato?” – VIDEO

Peppe Iodice simula una telefonata con Kvicka Kvaratskhelia dopo Napoli-Ajax. Uno show tutto da ridere.

Il comico napoletano ancora una volta alle prese con uno dei suoi sketch sui social divertentissimi, che fanno impazzire i suoi tanti ammiratori. Al termine di Napoli-Ajax, Iodice ha voluto simulare una telefonata con il giocatore georgiano del Napoli. Kvaratskhelia è stato assoluto protagonista della sfida con l’Ajax, segnando un rigore, ma anche mettendo in mostra giocate fantastiche che hanno fatto impazzire i difensori avversari. Molto spesso hanno dovuto chiuderlo in tre ed in alcuni casi nemmeno tre difensori sono riusciti a fermare le sue giocate.

Lo sketck di Iodice: telefonata a Kvaratskhelia dopo Napoli-Ajax

Insomma il georgiano si conferma uomo del destino ad ogni partita. Fino ad ora ha già segnato sette gol e messo a referto otto assist. Inoltre si procura rigori e fa ammattire le difese avversarie. Un vero capolavoro di Cristiano Giuntoli che lo ha preso per soli 10 milioni di euro.

È proprio questo il tema della telefonata di Iodice a Kvaratskhelia. Il comico napoletano finge di chiamare il georgiano nei minuti immediatamente successivi alla sfida vinta dal Napoli con l’Ajax. “Ma dove eri nascosto?” si chiede Peppe Iodice. Ma durante la finta telefonata, il comico aggiunge sottolinea in maniera esilarante la bravura del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, mentre gli altri osservatori di tutta Europa si sono fatti sfuggire un talento del genere ad un prezzo così basso.

Una scena tutta da ridere quella che Iodice regala ai tifosi del Napoli ed in generale suoi ammiratori. Con tanta simpatia riesce a far capire la lungimiranza della società azzurra del presidente Aurelio De Laurentiis, che sembra aver compiuto un vero e proprio capolavoro andando a prendere Kvicha Kvaratskehlia. Il georgiano in poco tempo ha visto già quintuplicare il valore del suo cartellino.