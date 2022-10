Schreuder: “Il Napoli aveva paura di noi, non è così forte. Abbiamo avuto molte occasioni”

Alfred Schreuder allenatore dell’Ajax parla in conferenza stampa dopo la sfida di Uefa Champions League persa col Napoli.

L’allenatore dell’Ajax in conferenza preferisce vedere il bicchiere mezzo pieno e dice: “Non credo che il Napoli potesse fare sei gol come all’andata. Noi abbiamo giocato bene. Non credo che ci sia stato caos difensivo, anche se in tre partite abbiamo concesso molte reti. Il problema è che abbiamo incassato gol troppo facilmente, ma il Napoli è forte. Il nostro obiettivo resta quello di passare il turno di Champions League e vincere il campionato“.

Sulle possibilità del Napoli di arrivare in fondo alla Champions, ha aggiunto: “La strada per la finale è ancora molto lunga, ma è un’ottima squadra. Il rientro di Osimhen sarà molto importante per loro. Forse sono la miglior squadra affrontata negli ultimi anni“.

Champions League: intervista Schreuder dopo Napoli-Ajax

Il tecnico dell’Ajax anche dopo il match della Cruijff Arena aveva concesso molto discutibile, si è ripetuto di nuovo nel ventre del Maradona. Se da un lato esalta il Napoli dall’altro sembra sminuirlo. Schreuder in conferenza stampa ha detto: “Napoli molto forte? Non la vedo così, anche noi abbiamo avute molte occasione, come nel primo tempo con Kudus. Secondo me la squadra di Spalletti aveva molta paura di noi. Il quarto gol subito, però, ha messo in risalto il loro grande pressing. In ogni caso vanno fatti i complimenti al Napoli, anche se noi abbiamo giocato da Ajax. Credo che abbiamo fatto una delle migliori partite della stagione. Nel primo tempo dovevamo segnarne almeno due, inoltre prima del quarto gol di Osimhen potevamo arrivare al pareggio“.