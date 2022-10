Champions, il Tweet di De Laurentiis diventa virale: “Andiamo a prenderci tutto”

Il Napoli batte l’Ajax 4-2, De Laurentiis festeggia sui social con un Tweet epico: “Mamma mia che emozioni! Grazie Napoli”.

Napoli divino contro l’Ajax , di nuovo gioie per i tifosi azzurri. Dopo il 6-1 di Amsterdam, il Napoli batte i Lancieri anche al ‘Maradona’ per 4-2 e vola agli ottavi di Champions League con due giornate d’anticipo.

Gara chiusa già nel primo tempo dagli azzurri, con una prova magistrale in cui spicca il talento di Kvaratskhelia, Raspadori e Zielinski: il polacco offre a Lozano la palla dell’1-0 dopo soli 4 minuti, il bis è di Jack con una giocata da grande attaccante su assist del georgiano.

NAPOLI-AJAX IL TWEET DI DE LAURENTIIS

Dopo la vittoria contro l’Ajax al Maradona, il patron Aurelio De Laurentiis ha subito twittato la sua gioia sui social. “Mamma mia che emozioni! Grazie Napoli!! #ADL“, è il post che il presidente degli azzurri ha pubblicato sul suo profilo Twitter.

Il Tweet epico del patron azzurro è immediatamente diventatop virale, moltissimi i commenti dei tifosi azzurri, euforici per le prestazioni di questo grande Napoli:

“Andiamo a prenderci tutto Aurelio“.

“Grazie per questo meraviglioso Napoli”.

“Compra la Juve e esonera Allegri“.

“Presidente, non ho condiviso e critico alcune sue scelte ed uscite, ma lei sta guidando questa Società nel migliore dei modi. Grazie”.

C’è anche chi da un consiglio di mercato a De Laurentiis: “Per piacere rinnovo a Kvara per 5 anni e clausola da 250 milioni di euro, grazie tvb”.

I tifosi azzurri sono orgogliosi della propria squadra, grazie al successo per 4-2 contro l’Ajax,il Napoli ha raggiunto gli ottavi con due gare di anticipo per la prima volta nella sua storia, confermando di avere attualmente l’attacco più letale dell’intero panorama europeo: 17 gol non li aveva segnati nessun club italiano finora in una singola fase a gironi della competizione, e mancano ancora due giornate.