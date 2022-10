Kvaratskhelia e Klaassen: rissa sfiorata in Napoli-Ajax

Napoli-Ajax tra Kvaratskhelia e Klaassen si è sfiorata la rissa. L’olandese fa la voce grossa il georgiano reagisce.

Il Napoli ottiene la quarta vittoria in altrettante gare volando alla fase ad eliminazione diretta di Champions. Kvaratskhelia al top.

Khvicha Kvaratskhelia incendia il ‘Maradona‘: è lui il man of the match di Napoli-Ajax, facendo impazzire la difesa olandese e confezionando prima l’assist a Raspadori per il 2-0 e successivamente trasforma il penalty che vale il 3-1. Soliti lampi, velocità e tecnica che si fondono: il georgiano si conferma un crack.

Kvaratskhelia e Klaassen: rissa sfiorata

Scintille allo stadio Maradona prima del rigore del 3-1 realizzato da Kvaratskhelia contro l’Ajax. Subito dopo l’assegnazione del penalty, il georgiano è andato verso il portiere dell’Ajax a reclamare il pallone e lì è stato stoppato da Klaassen che ha avuto un battibecco verbale con il fenomeno del Napoli (“Che cosa vuoi”, gli ha detto più volte). Una scintilla che poteva innescare una rissa bloccata sul nascere dallo stesso direttore di gara.