Perillo esulta: “Napoli orgoglio del calcio italiano in Champions League”

Il Napoli batte l’Ajax per 4-2 ed è già qualificato per gli Ottavi di finale di Uefa Champions League, esulta il giornalista Antonello Perillo.

Quattro partite e dodici punti è un ruolino di marcia perfetto quello del Napoli di Luciano Spalletti, che hanno segnato anche diciassette gol. Nella sfida con l’Ajax ha ritrovato la rete anche Victor Osimhen, attaccante nigeriano che mancava da un mese dai campi di gioco a causa di un infortunio.

Ma la vittoria del Napoli è arrivata anche dopo le due debacle delle squadre italiane in Champions League: il Milan ha perso contro il Chelsea al San Siro, mentre la Juventus è stata sconfitta perfino dal Maccabi Haifa.

Al termine del match di Champions League, è arrivata l’esultanza di Antonello Perillo che ha scritto: “Napoli orgoglio del calcio italiano in Champions League. 10 gol rifilati all’Ajax tra andata e ritorno. 1° nel girone. Su tutti Lobotka, che non sbaglia mai, Lozano, molto in palla, l’imprendibile Kvaratskhelia e Raspadori, col suo favoloso gol. Ok Osimhen“. La netta affermazione della squadra di Spalletti ha fatto esultare anche il presidente De Laurentiis su twitter. Ovviamente il patron azzurro è felice anche per gli incassi della Champions League, dato che ogni vittoria porta in dote quasi 3 milioni di euro. Inoltre il passaggio agli ottavi di finale apre spiragli davvero interessanti per le casse della SSCN.