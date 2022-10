Meret: “Grande vittoria, gruppo unito”

Alex Meret ha parlato al termine del match che ha visto gli azzurri battere l’Ajax nel match di Uefa Champions League.

Il portiere del Napoli è stato autore di un’altra ottima prestazione e per poco non ha parato il rigore concesso in maniera molto generosa ai Lancieri. “Siamo davvero molto contenti per la qualificazione agli Ottavi di Champions League. Sono felice per me e per la squadra. In questo risultato c’è il sacrificio di tutto il gruppo che è molto unito. Ci diamo una mano a vicenda e ci sosteniamo. Sappiamo reagire anche alle difficoltà, come l’assenza di Rrahmani“.

Poi Meret a Sky aggiunge: “Peccato per il rigore, ci sono arrivato con la punta delle dita. Siamo davvero contenti per quanto abbiamo fatto. Ma ora dobbiamo continuare a lavorare e pensare ad una partita alla volta“.