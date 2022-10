Corriere dello Sport su Spalletti: “Geniale, invito all’esaltazione”

Il Napoli vince 4-2 con l’Ajax e si qualifica agli Ottavi di Champions League, Spalletti viene esaltato da Corriere dello Sport.

Nell’alchimia che sta spingendo il Napoli a dominare in Italia ed in Europa c’è tanto di Luciano Spalletti. Il tecnico al termine della sfida con l’Ajax era felicissimo per il risultato raggiunto, ma ha tenuto comunque i piedi per terra. “Il Napoli che Spalletti ha allestito è un invito all’esaltazione” scrive Corriere dello Sport.

Corriere dello Sport: il commento di Napoli-Ajax

Ecco quanto scrive il quotidiano sportivo in edicola oggi: “Il calcio come raramente s’è visto è in un’altra serata di straordinaria follia, in 90’ di contagiosa allegria, in un’emozione travolgente, perché lì dentro c’è tutto: il palleggio, le fasi attive e passive, l’organizzazione che un allenatore geniale ha distribuito, la chimica che fonde talenti da stropicciare gli occhi e le individualità che non conoscono limiti. Il Napoli all’olandese, che esibisce in faccia all’Ajax la sua interpretazione moderna, quasi avveniristica, è nella capacità di dominare il campo in ogni sua zona, di sprigionare improvvisamente la propria verticalità, di spaccare la partita con l’uno-due da standing ovation che Zielinski e Lozano allestiscono (4’) all’alba dell’ennesima memorabile nottata, di addobbarla con dieci tocchi – per andare da Meret sino a Raspadori – e sentirsi cullare dalla gioia del Maradona“.