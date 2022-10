Infortunio Anguissa: “Ho sentito un fastidio alla coscia”

Frank Anguissa durante la notte ha scritto qualche notizia sul suo infortunio in Napoli-Ajax: “Ho sentito un fastidio alla coscia“.

Il centrocampista del Napoli è uscito nel secondo tempo tenendosi una mano sulla coscia, una immagine che ha ‘spaventato’ Spalletti e tutti i tifosi azzurri. Anguissa è uno di quei calciatori di cui difficilmente si riesce a fare a meno e perderlo per tanto tempo sarebbe un bel problema. Già l’infortunio di Rrahmani ha finito per complicare i piani di Spalletti, ora non servono altre cattive notizie.

Infortunio Anguissa: attesa per gli esami strumentali

Durante Napoli-Ajax al posto di Anguissa è entrato Ndombele che pure non ha demeritato, guadagnando anche il rigore poi calciato da Kvaratskhelia. Ma è chiaro che il ruolo viene interpretato in maniera diversa, anche perché ha caratteristiche diverse.

L’infortunio di Kvaratskhelia sarà valutato in questi giorni con esami specifici, come ha sottolineato anche il calciatore. Il centrocampista durante la notte ha pubblicato un messaggio sui social: “Ho sentito un fastidio alla coscia, domani ne saprò di più e iv darò mie notizie. Grazie per tutti i messaggi”. La speranza di tutti è che non ci siano conseguenze gravi. Al momento il giocatore è sicuramente in dubbio per la sfida Napoli-Bologna, che si gioca domenica prossima alle ore 18.00 allo stadio Diego Armando Maradona.