GAZZETTA – Napoli agli ottavi di Champions League: quanto guadagna De Laurentiis

Il Napoli ha raggiunto gli ottavi di Champions League e fa felici le casse della società gestita da Aurelio De Laurentiis.

L’accesso con due turni di anticipo agli ottavi è sicuramente un risultato sportivo importante, ma lo è anche per le finanze del club. La Champions League è ricca di premi dato che la Uefa ha stanziato oltre 2 miliardi di euro l’edizione 2022/23.

Insomma vincere ed andare avanti conviene veramente, dato che i premi non sono solo diretti, ma anche indiretti con sponsorizzazioni e diritti tv che lievitano quando si va avanti nella massima competizione europea per club. Ovviamente vanno inseriti anche i soldi dei biglietti venduti, visto che il Maradona è stato praticamente sempre sold out durante le sfide di Champions League.

Quanto incassa il Napoli di De Laurentiis con la Champions League

Gazzetta dello Sport fa i conti in tasca alla SSCN e scrive che Aurelio De Laurentiis con l’accesso agli ottavi guadagna 9,2 milioni di euro sicuri. A questi vanno aggiunto 11,2 milioni di euro che derivano dalle 4 vittorie contro Liverpool, Rangers e due volte con l’Ajax. Ogni vittoria vale 2,8 milioni di euro. Insomma anche con la qualificazione acquisita al Napoli conviene in tutti i sensi continuare a vincere.

La squadra di Spalletti a questo punto può blindare il primo posto vincendo con i Rangers mercoledì 26 ottobre, per poi chiudere con il Liverpool il 1 novembre ad Anfield. Intanto ieri proprio il Liverpool ha vinto 7-1 con i Rangers. Ora la squadra di Klopp si trova a 9 punti ed insidia il primo posto del Napoli, che però ha il vantaggio di aver vinto 4-1 durante la gara di andata allo stadio Diego Armando Maradona.